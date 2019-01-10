"إيداع": إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في "عناية"

أعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لدى حسابات المركز للمساهمين المستحقين، هذا اليوم 10/01/2019.