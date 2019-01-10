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أخبار الشركات- محلية

"إيداع": إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في "عناية"

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لدى حسابات المركز للمساهمين المستحقين، هذا اليوم 10/01/2019.

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