"نيكي" يغلق مرتفعا لليوم الثالث بعد إحراز تقدم في محادثات التجارة

أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا للجلسة الثالثة اليوم في الوقت الذي تعززت فيه الثقة بفضل مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مما قلص أثر ضعف أداء الأسهم المرتبطة بالرقائق بفعل تقرير لجولدمان ساكس توقع عاما صعبا لها.

وارتفع نيكي 1.1 بالمئة ليغلق عند 20427.06 نقطة، ويتعافى المتوسط المتحرك للمؤشر القياسي في 13 أسبوع إلى 20228.94 نقطة.

ومددت الولايات المتحدة والصين محادثاتهما التجارية في بكين ليوم ثالث لم يكن مقررا في الوقت الذي يتطلع فيه أكبر اقتصادين في العالم إلى تسوية نزاعهما التجاري المرير.

وحتى الآن، يبدي المسؤولون من الجانبين تفاؤلهم، وقال الرئيس دونالد ترمب إن المحادثات تسير على نحو طيب. لكن مصادر مطلعة على المناقشات تقول إن الجانبين مازالا على خلاف بشأن بعض المسائل.

أعطى هذا التفاؤل دفعة للسوق عموما، مع ارتفاع 29 من بين 33 قطاعا على المؤشر توبكس. وجذبت أسهم شركات التصدير المشترين مع صعود أسهم باناسونيك وكوماتسو 3.2 بالمئة، وكيوسيرا 1.5 بالمئة.

في المقابل، جاء أداء أسهم شركات صناعة معدات الرقائق ومنتجات السليكون دون السوق، مع هبوط سهم أدفانتست 2.5 بالمئة وإغلاق سهم سومكو مرتفعا 0.1 بالمئة بعد أن انخفض 3.2 بالمئة خلال الجلسة. وارتفع سهم سكرين هولدنجز 0.7 بالمئة بعد أن تراجع 2.2 بالمئة في وقت سابق. وقال المحللون إن المكاسب الإجمالية للسوق ساعدت بعض الشركات على تقليص خسائرها بل والإغلاق مرتفعة.

وفي الليلة الماضية، تراجع مؤشر فلادلفيا لقطاع أشباه الموصلات 0.49 بالمئة.

ويتوقع جولدمان ساكس عاما صعبا لشركات صناعة الرقائق ولاسيما في النصف الأول، في حين تتوقع سامسونج إلكترونيكس انخفاضا في أرباحها التشغيلية للمرة الأولى في عامين.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 بالمئة إلى 1535.11 نقطة. وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 1202 إلى 861.