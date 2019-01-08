الأسهم السعودية تحافظ على مستويات 8000 نقطة .. قوى شرائية تواجه ضغوط البيع

حافظت الأسهم السعودية على مستويات 8000 نقطة لتغلق عند 8057 نقطة بمكاسب بلغت تسع نقاط. جاء الارتفاع بدعم أساسي من "إدارة وتطوير العقارات" بقيادة "جبل عمر". وتعرضت السوق لضغوط بيعية بعد ارتفاعها لثلاث جلسات متتالية، إلا أن القوى الشرائية استطاعت أن تواجه تلك الضغوط وتعيد المؤشر إلى المنطقة الخضراء بعدما كان خاسرا أثناء الجلسة.

من المهم الحفاظ على مستويات 7960 نقطة التي تمثل متوسط 200 يوم لعدة جلسات لتعزيز الثقة بأداء السوق وليظهر قدرته على تحقيق أداء أفضل من متوسطاته، وبذلك يزيد من شهية المخاطرة ويدفع بالسوق إلى الأعلى، خاصة في ظل الترقب لتدفق السيولة الأجنبية للسوق مع الانضمام الفعلي للمؤشرات الدولية، ونمو التوزيعات النقدية، وموسم الإفصاح عن النتائج المالية للشركات.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8047 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8071 نقطة رابحا 0.3 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8007 نقاط فاقدا 0.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8057 نقطة بمكاسب تسع نقاط بنسبة 0.1 في المائة. وتراجعت السيولة 8 في المائة بنحو 285 مليون ريال لتصل إلى 3.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 26 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 9.7 مليون سهم متداول لتصل إلى 139 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 3 في المائة بنحو 3.1 ألف صفقة لتصل إلى 120 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.46 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.54 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 822 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 712 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 12 في المائة بقيمة 385 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "دار الأركان" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 9.58 ريال، يليه "نماء" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 28.30 ريال، وحل ثالثا "سيسكو" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 11.08 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 20.56 ريال، يليه "الدريس" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 34.10 ريال، وحل ثالثا "بروج للتأمين" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 28 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 293 مليون ريال بنسبة 9.3 في المائة، يليه "الأسماك" بنسبة 9 في المائة بقيمة 282 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 9 في المائة بقيمة 273 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية