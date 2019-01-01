شاب بريطاني يكسب ألف جنيه في الساعة بسبب ملامح الأمير هاري

أدى الشبه الكبير بين أحد الأشخاص والأمير هاري إلى شهرة الشاب الشبيه والذي أصبح يكسب مبالغ كبيرة بفضل ملامحه القريبة من عضو العائلة المالكة. وأوردت "سكاي نيوز" أن الشاب البالغ من العمر 35 عاما يشبه الأمير هاري في الملامح والطول ولون الشعر وبدأ التركيز على هذا الرجل بعد زواج دوق سوسيكس قبل نحو عام من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل. وقال ويتوك الذي يعمل في الأصل بمجال العقار إنه يكسب ألف جنيه إسترليني (1270 دولار) للساعة مقابل الظهور على هيئة الأمير هاري وتجسيد شخصيته.

وأضاف أنه واحد من بين 6 أشخاص يشبهون الأمير هاري. مشيرا إلى أنه تواصل مع إحدى وكالات اختيار المواهب سنة 2011 حين لاحظ وجود الشبه مع الأمير هاري. لكن بعد زواج هاري صار الشبيه يتلقى دعوات كثيرة حتى يحضر الأنشطة وسافر إلى هونغ كونغ حتى يشارك في عيد ميلاد أحد الأثرياء الذي طالب بوجود شخص يمثل دور أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية. ووقع الرجل الشبيه بالأمير عقودا مع عدة وكالات مختصة في تنظيم الأنشطة والطريف في الأمر أنه يظهر إلى جانب نساء يشبهن زوجة هاري ميغان ماركل. وأورد ويتوك في تصريح "صرت أتساءل دائما كلما التقطت صورا أكثر : هل هذا أنا أم إنه الأمير هاري ؟".