أسعار العقارات في ألمانيا تواصل ارتفاعها منذ عشرة أعوام

واصلت أسعار الشقق والمنازل في ألمانيا ارتفاعها منذ نحو عشرة أعوام.

وأظهر تحليل لمعهد هامبورج للأبحاث الحضرية والإقليمية والسكنية أن الارتفاع في أسعار العقارات استمر في الربع الثالث بلا توقف.

ووفقا لهذا التحليل، فقد ارتفع متوسط تكاليف امتلاك الشقة بنسبة 2ر8% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، لتصل التكلفة إلى نحو 1875 يورو لكل متر مربع.

وكانت أسعار العقارات ارتفعت في خريف 2017 بنفس النسبة مقارنة بأسعارها في 2016، كما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 6ر7% لتصل تكلفتها إلى 2455 يورو للمتر المربع.

وكان أكبر ارتفاع في أسعار الشقق من نصيب أكبر سبع مدن ألمانية حيث بلغت نسبة الزيادة 3ر11% بمتوسط 4110 يورو للمتر المربع الواحد، وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 3ر9% لتصل تكلفتها إلى 5690 يورو للمتر المربع.

وكانت أسعار الشقق في دوائر شرق ألمانيا أقل بصورة ملحوظة إذ بلغ متوسط تكلفة المتر المربع الواحد 1165 يورو، لكن أسعار المنازل ارتفعت هناك بنسبة 4ر7% لتصل تكلفة المتر المربع الواحد إلى 1400 يورو.

وارتكز التحليل على فحص العقارات متوسطة التجهيز والموقع والتي مضى 30 عاما على بنائها والمعروضة على بوابة العقارات الإلكترونية (ايموبيلينسكوت 24).