تحليل "الاقتصادية".. 70 دولارا سعر النفط في موازنة 2019

رجح تحليل لـ "الاقتصادية"، أن تكون الحكومة السعودية قد اعتمدت سعر النفط (خام برنت) في موازنة العام المقبل 2019 عند مستوى 70 دولارا للبرميل، و67 دولارا للبرميل من الخامات التي تصدرها السعودية (أبرزها الخام العربي الخفيف).

ويفترض تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، بقاء الإنتاج والتصدير للخام السعودي عند مستويات عام 2018 نفسها، على اعتبار أن السعودية ملتزمة باتفاق منظمة أوبك لخفض الإنتاج.

وكانت "أوبك" ومنتجون مستقلون خارج المنظمة بقيادة روسيا، قد أقروا الشهر الجاري خفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع 2019 ولمدة ستة أشهر.

وستتحمل "أوبك" خفض الإنتاج بواقع 800 ألف برميل يوميا، بينما يتحمل المنتجون خارجها 400 ألف المتبقية.

ويعتمد التقرير على تقديرات الحكومة السعودية للإيرادات النفطية خلال عام 2019 عند 662 مليار ريال.

وارتفع متوسط الإنتاج اليومي للسعودية خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2018 بنسبة 3.7 في المائة، مسجلة 10.3 مليون برميل يوميا كمتوسط، مقابل 9.95 مليون برميل في عام 2017. فيما بلغ متوسط الصادرات اليومية من النفط خلال الفترة نفسها، نحو 7.3 مليون برميل يوميا.

يشار إلى أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وتنافس روسيا والولايات المتحدة على أكبر منتج للنفط سنويا.

وبلغت الإيرادات النفطية السعودية خلال عام 2018 نحو607 مليارات ريال بنسبة ارتفاع تبلغ 3.39 في المائة مقارنة بالعام السابق وبنسبة ارتفاع قدرها 5.23 في المائة عن المقدر في الميزانية.

وأعلنت السعودية أضخم موازنة في تاريخها بنفقات تجاوزت قيمتها 1.1 تريليون ريال، تعكس استمرار التوسع التنموي ودعم النمو الاقتصادي، على الرغم من تراجعات أسعار النفط.

وارتفعت النفقات المقدرة لعام 2019 بنسبة 13 في المائة (128 مليار ريال) عن موازنة 2018، البالغة 978 مليار ريال، التي كانت الأضخم قبل موازنة 2019. وتوقعت السعودية إيرادات بقيمة 975 مليار ريال في 2019، تفوق الإيرادات المقدرة عام 2017، بنسبة 25 في المائة، البالغة 783 مليار ريال.

وعليه توقعت السعودية عجزا بنحو 131 مليار ريال، أقل بنسبة 33 في المائة عما كان مقدرا في 2018، البالغ 195 مليار ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية