"سابك" توزع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لـ 2018

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية بأنها ستوزع 6.6 مليار ريال أرباح نقدية على المساهمين عن أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2018.

وقالت الشركة بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ 3 مليار سهما، حيث بلغ حصة السهم من التوزيع 2.20 ريال سعودي لكل سهم، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 22%.

وسيكون تاريخ أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.