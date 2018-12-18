أسهم اليابان تغلق على انخفاض.. وتوبكس عند أدنى مستوى في 19 شهرا

لحقت الأسهم اليابانية بنظيرتها العالمية وأغلقت منخفضة اليوم الثلاثاء، مع إغلاق المؤشر توبكس عند أدنى مستوى في 19 شهرا في الوقت الذي تسببت فيه حالة القلق بشأن تباطؤ النمو العالمي في التأثير سلبا على الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.82 بالمئة إلى 21115.45 نقطة بعد أن لامس 21107.13 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 11 ديسمبر.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم منخفضا 1.99 بالمئة إلى 1562.51 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ مايو 2017.

وتكبدت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل أسهم شركات صناعة المنتجات الإلكترونية والتكنولوجيا القدر الأكبر من الخسائر. وتستفيد تلك القطاعات عادة حين يكون من المتوقع أن ينمو الاقتصاد على نحو جيد.

وانخفض سهم فوجيتسو 2.9 بالمئة وتراجع سهم سوني كورب 4.4 بالمئة وهبط سهم نينتندو 3.3 بالمئة وتراجع سهم سومكو 1.2 بالمئة.

ويوم الاثنين، انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بوول ستريت ما يزيد عن اثنين بالمئة بفعل مخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع سيحظى بمتابعة وثيقة بحثا عن مؤشرات على آفاق السياسة النقدية الأمريكية في 2019.

وانخفضت أسهم شركات التصدير مع بلوغ الين أعلى مستوياته في أسبوع مقابل الدولار. وانخفض سهم تويوتا موتور 0.9 بالمئة وخسر سهم بريدجستون 1.5 بالمئة وتراجع سهم نيكون كورب 1.1 بالمئة.