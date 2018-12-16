"سابك" و "هيئة المقاولين" توقعان مذكرة لتوطين المعرفة في قطاع البناء

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين من شأنها أن تعزز جهود التعاون في قطاع البناء والتشييد الذي يشكل ثاني أكبر قطاع غير نفطي في المملكة ويعد مجال المقاولات جزءا أساسيا منه. ووقع مذكرة التفاهم المهندس عمر العمودي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية وإدارة المشاريع في (سابك) والمهندس ثابت آل سويد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين. وبموجب هذه المذكرة ستقوم (سابك) بمشاركة خبراتها لتسهم في الجهود الرامية إلى تحسين الممارسات السائدة في قطاع المقاولات ما من شأنه أن يؤدي إلى تنفيذ المشاريع الإنشائية بصورة ناجحة وآمنة وبجودة عالية ويسهم بذلك في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 كما تدعم المذكرة جهود تبادل المعرفة بين المؤسسات والمساعدة في تطبيق أفضل الممارسات في مجال المقاولات.

وبهذه المناسبة قال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي "نفخر بالعمل مع الهيئة السعودية للمقاولين في سبيل دعم وتوجيه قطاع البناء عبر مشاركة خبراتنا الواسعة في مجال إدارة المشاريع الإنشائية والمقاولات والاستدامة وتأهيل واختيار المقاولين". وأفاد أن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين يؤكد أهمية تبادل أفضل الممارسات التي تم تطويرها في مجال المقاولات عادا هذه الخطوة ستحفز الاقتصاد الوطني والمحتوى المحلي وتعزز من أداء هذا القطاع الصناعي وتزيد من مستوى الاستفادة من الابتكارات التقنية. يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تتولى تنظيم وتطوير قطاع المقاولات في المملكة وتعد أحد الأطراف المتخصصة المهمة التي تتعامل معها الشؤون الهندسية وإدارة المشاريع في (سابك) التي تمتلك بدورها خبرة في مشاريع البناء ذات الجودة العالية في مستوى التنفيذ والالتزام بمعايير السلامة والمباني الذكية وحماية البيئة.