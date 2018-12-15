300 مليون ريال من رسوم الأراضي البيضاء لتنفيذ 3 مشاريع سكنية

يعتزم برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان، تنفيذ ثلاثة مشاريع من إيرادات الرسوم خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بقيمة 300 مليون ريال، تضاف إلى ثلاثة مشاريع سابقة بقيمة 330 مليون ريال، ليصل المجموع إلى 630 مليون ريال.

وتستهدف المشاريع المقبلة تطوير أراضي الوزارة واستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية لها، وذلك ضمن مشاريع الوزارة التي تتوزع في مناطق المملكة المختلفة، لافتة إلى أن متوسط المشروع الواحد يصل إلى نحو 100 مليون ريال.

وتسهم قيمة المبالغ المخصصة من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء البالغة نحو 330 مليون ريال، في تطوير البنية التحتية لمشاريع الوزارة في العيينة والدوادمي وعنيزة.

ويمثل المبلغ المخصص جزءا من إيرادات البرنامج التي تم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في مرحلته الأولى.

وتنص المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

ولدى الوزارة خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علما أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع. إلى ذلك، كشفت إحصائية حديثة لبرنامج "سكني" عن إجمالي عدد المشاريع السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن برنامج "سكني"، حيث وصل عددها في المنطقتين إلى 19 مشروعا توفر أكثر من 37481 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين الفلل الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، ومشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبحسب بيانات موقع سكني تضم منطقة مكة المكرمة 12 مشروعا على مساحة إجمالية جاوزت 11 مليونا و327 ألف متر مربع، توفر نحو 30787 وحدة سكنية، تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، منها مشروعان للفلل الجاهزة توفر 1307 فلل سكنية جاهزة، وعشرة مشاريع تحت الإنشاء تحوي 29480 وحدة سكنية تحت الإنشاء، تتكامل فيها البنية التحتية.

أما المدينة المنورة، فحصلت على سبعة مشاريع بمساحة إجمالية جاوزت مليونين و217 ألف متر مربع، توفر نحو 6694 وحدة سكنية، تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، بينها مشروع فلل جاهزة يضم 149 وحدة سكنية، وستة مشاريع تحت الإنشاء تحوي 6545 وحدة سكنية تحت الإنشاء، تتكامل فيها البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق الداخلية، والإنارة والتشجير والصرف الصحي وغيرها، مع توافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، إلى جانب توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومواقع خاصة لألعاب الأطفال والمدارس التعليمية والجوامع الدينية، إضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية.