تحذيرات من تطبيق خطير يسرق الأموال عبر الهواتف

حذر خبراء في شركة ESET المختصة بأمن المعلومات من تطبيق جديد يتسبب باختراق بيانات الهواتف، ويساعد على سرقة أموال المستخدمين من خلالها.ويوضح الخبراء أن التطبيق المذكور يدعى Android Optimization، وهدفه وفقا لمصمميه هو تسريع أداء الهواتف والأجهزة التي تعمل بأنظمة أندرويد، وذلك بحسب "روسيا اليوم".لكن، تبين أن الهاكرز يستخدمون التطبيق لاختراق الهواتف وتحميل برمجيات خبيثة فيها لسرقة الأموال من الحسابات الإلكترونية.وبعد تحميل التطبيق في الهاتف، يبدأ فيروس من نوع "تروجن"، موجود فيه أساسا، بالوصول إلى مختلف برامج الجهاز، خصوصا "باي بال" الذي يستعمل للدفع الإلكتروني. وبعد اختراقه، يقوم الفيروس بتحويل الأموال من البطاقات المصرفية المبرمجة في هذا البرنامج إلى حسابات الهاكرز.ولا تقتصر أخطار الفيروس على تطبيق "باي بال" فقط، فهو قادر على الوصول إلى بيانات "جيميل" و"فايبر" و"سكايب" و"واتساب" و"جوجل بلاي".يذكر أن شركة ESET المختصة بأمن المعلومات، حذرت في تقرير لها مستخدمي هواتف أندرويد من بعض تطبيقات الأمان الخطيرة التي عثر عليها في متجر "جوجل بلاي" وتخفي وراءها سرا "خبيثا"،ويعد نظام التشغيل أندرويد، أحد أكثر البرامج استخداما في العالم، مع أكثر من ملياري جهاز نشط يعمل بنظام التشغيل المطور من "جوجل" كل شهر.وبدلا من توفير مزايا الأمان لك، تقدم لك هذه التطبيقات الإعلانات ببساطة، حتى يحصل صانعو المحتوى على أموالك.وقالت شركة ESET عبر مدونتها على الإنترنت، إن الخبراء تعقبوا 35 تطبيقا ضارا عبر متجر "جوجل بلاي".ووجد الخبراء أن هذه التطبيقات تدعي القيام بعمل واحد، لكنها في الواقع تقوم فقط بعرض الإعلانات للمستخدم، وفي هذه الحالة، تظهر جميع الإعلانات بأنها تطبيقات أمان، إلا أنها قد تضر بسلامتك عبر الإنترنت.