بنك الرياض يوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف الثاني من 2018

أوصى مجلس إدارة بنك الرياض بتوزيع 1,200 مليون ريال أرباح نقدية على المساهمين للنصف الثاني من 2018، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3,000,000,000 سهم، بعد أن بلغ حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال بعد خصم الزكاة

نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.0%.

وقال البنك بأن تاريخ أحقية الارباح للمساهمين المالكين للاسهم سيكون بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الاول من عام 2019.