الأسهم اليابانية تحقق أكبر مكسب يومي في شهر مع انحسار التوترات التجارية

حقق المؤشر نيكي الياباني أكبر مكسب يومي له في أكثر من شهر اليوم الأربعاء في الوقت الذي ينتعش فيه إقبال المستثمرين على المخاطر بفضل تطورات إيجابية في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الثلاثاء إن الصين تشتري "كميات هائلة" من فول الصويا الأمريكي وإن محادثات التجارة مع بكين تُجرى بالهاتف، ومن المرجح عقد المزيد من الاجتماعات بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين.

وارتفع المؤشر نيكي 2.2 بالمئة ليغلق عند 21602.75 نقطة، وهو أكبر ارتفاع يومي له بالنسبة المئوية منذ مطلع نوفمبر .

وأنهى المؤشر القياسي الجلسة السابقة عند أدنى مستوى إغلاق له منذ مارس آذار.

كما تلقت المعنويات في السوق الدعم من أنباء تقول إن محكمة كندية قضت بإطلاق سراح منغ وان تشو المديرة المالية لهواوي تكنولوجيز بكفالة أمس الثلاثاء، بعد عشرة أيام من إلقاء القبض عليها في فانكوفر بطلب من السلطات الأمريكية.

وارتفعت جميع القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 على المؤشر توبكس. وأقبل المستثمرون على شراء الأسهم الكبيرة المرتبطة بالدورة الاقتصادية، والتي تضررت في الآونة الأخيرة، مثل أسهم شركات صناعة السيارات والآلات والمكونات الإلكترونية.

وارتفع سهم هوندا موتور اثنين بالمئة، وزاد سهم كوماتسو 2.2 بالمئة، وصعد سهم تي.دي.كيه 2.5 بالمئة، في حين أضاف سهم ياسكاوا إلكتريك 2.1 بالمئة.

كما ارتفعت أسهم التكنولوجيا، وصعد سهم أدفانتست كورب 2.5 بالمئة وارتفع سهم هيتاشي 3.1 بالمئة.

وقفز سهم ياماها موتور 4.2 بالمئة بعد أن قالت الشركة في خطة عملها للأجل المتوسط إنها تهدف لتحقيق مبيعات تبلغ قيمتها تريليوني ين (1.77 مليار دولار) في السنة المنتهية في مارس 2022.

وفي السنة المالية المنتهية في مارس آذار 2019، تبلغ مبيعات الشركة المتوقعة 1.65 تريليون ين.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اثنين بالمئة إلى 1606.61 نقطة.