منشآت تطلق مسار الشركات الناشئة بالتزامن مع ملتقى عرب نت في الرياض

افتتح وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي، مسار الشركات الناشئة الذي يأتي تزامنًا مع ملتقى عرب نت بفندق الفورسيزنز بالرياض. وألقى محافظ منشآت المهندس صالح الرشيد كلمةً ترحيبيةً بمُناسبة الافتتاح مشيراً فيها إلى اهتمام منشآت في تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو جعلها محركًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع أهدافها. وأكد الرشيد أن منشآت تسعى لمواكبة تطلعات رواد الأعمال الحاليين والمبتكرين الطموحين في طرح ابتكارات مُساهمة بدورها في رفع مستوى الخدمات بشتى المجالات. واطّلع معالي وزير التجارة والاستثمار على ابتكارات المشاركين في معرض ابتكر الذي أطلقته منشآت مؤخرًا؛ بالإضافة إلى اطّلاعه على الأنشطة التجارية الريادية الناشئة المشاركة في الملتقى، واستمع لشرحٍ من قِبل الجهات المُشاركة، وأشاد بالدور الذي تلعبُه تلك الشركات في التنمية الاقتصادية والذي يُساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030. الجدير بالذكر أن منشآت تُقيم عددًا من الفعاليات الداعمة والممكنة لرواد ورائدات الأعمال وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأقامت مؤخرًا ملتقى فعاليات الشركات الناشئة بجدة بالإضافة إلى ملتقيات بيبان في كلٍّ من مناطق الرياض، القصيم، عسير، مكة، وتهدف منشآت إلى استمرارية مُلتقياتها التنموية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مختلف مناطق المملكة بهدف تحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 نحو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35%.