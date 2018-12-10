خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من رئيس الجمهورية التونسية

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ، رسالة من فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير الشؤون الخارجية مبعوث فخامة رئيس الجمهورية التونسية خميس الجهيناوي، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم.

ونقل دولته لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير فخامة رئيس الجمهورية التونسية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لفخامته.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الافريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير تونس لدى المملكة لطفي بن قايد.