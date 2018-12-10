«نمو» تضيف 8 نقاط.. وقيمة التداول تهبط إلى 806 آلاف ريـال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.4 في المائة لتغلق عند 2424 نقطة بمكاسب ثماني نقاط. وتراجعت قيم التداول 41 في المائة إلى 806 آلاف ريال، بمعدل سبعة آلاف ريال للصفقة. بينما هبطت الأسهم المتداولة 26 في المائة إلى 63 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 7 في المائة إلى 117 صفقة. وتصدر المرتفعة "بحر العرب" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 10.90 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 12.62 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 0.09 في المائة ليغلق عند 22 ريالا. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 568 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 182 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 23 ألف ريال.