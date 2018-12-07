السعودية تطلق قمري "سعودي سات 5A و5B" من قاعدة جيوغوان في الصين

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وصول القمرين سات 5A وسات 5B إلى مدارهما وتحقيق أول اتصال ناجح معهما بعد مرورهما فوق السعودية . وكانت السعودية أطلقت اليوم قمرين استطلاع "سعودي سات 5A" و "سعودي سات 5B" من قاعدة جيوغوان في الصين.

وجرى تصنيع القمرين السعوديين وتم اختبارهما بالكامل في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال أكثر من 120 سعودي مختص في مجالات الميكانيكا، والاتصالات، والهندسة الرقمية، والطاقة، وأنظمة التحكم، والبرمجة، وهندسة النظم والبصريات.

ويأتِي إطلاق القمرين الصناعيين الجديدين تحقيقا لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة، وتعظيم المحتوى المحلي، وتمكين الشباب السعودي من الإلمام بالتقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية.

ويتميز القمرين بأنظمة متقدمة للتصوير الكهروضوئي، كما يبلغ العمر الافتراضي للقمرين 5 سنوات، كما يتميز بأنظمة اتصال عالية السرعة وأنظمة متكاملة لتوجيه القمر لتصوير الأهداف الأرضية بدقة وسرعة، كما يتميزان بمعالجة وتخزين البيانات بسعات عالية في الفضاء وإرسالها إلى المحطات الأرضية.

ويهدف القمرين لخدمة الجهات المستفيدة في القطاع الحكومي، وتمكين وتأهيل الكوادر السعودية لتطوير وتصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية السعودية، ونقل وتوطين وتطوير الأقمار الصناعية وإنشاء البنى التحتية المتطورة.

ورفع الأمير تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح إطلاق القمرين الصناعيين "سعودي سات 5أ" و "سعودي سات 5ب" الذي تم في هذا اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018 عند الساعة 12:12 ظهراً بتوقيت بكين على متن الصاروخ الصيني (Long March 2D) من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح أن تحقيق هذا الإنجاز تم بفضل الله ثم برعاية ودعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وعناية من سمو ولي العهد، وتفاني منسوبي المدينة، ومساندة الجهات الحكومية، مؤكداً أن هذا الانجاز يأتي استكمالاً للعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات الفضاء والطيران انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 .

ويأتي تحقيق هذا الانجاز كمحصلة للجهود التي بذلتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على مدى سنوات في نقل وتوطين وتطوير العديد من التقنيات المتقدمة ومنها تقنيات الأقمار الصناعية وبناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات وإنشاء البنى التحتية المتطورة، مما مكن المدينة من تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين "سعودي سات 5أ" و "سعودي سات 5ب" في معاملها بأيادٍ وطنية، حيث ستتم الاستفادة من هذين القمرين في تزويد الجهات الحكومية بالصور الفضائية عالية الدقة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك لاستخدامها في شتى مجالات التنمية الوطنية. وستتم إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سبق وأن أطلقت 13 قمراً صناعياً سعودياً ما بين عامي 2000 و 2017م، كما شاركت في تنفيذ تجارب علمية في الفضاء الخارجي بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وجامعة ستانفورد من على متن القمر سعودي سات 4 في عام 2014م، وكذلك شاركت في مهمة (تشانق اي 4) بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية في عام 2018 لاستكشاف القمر.