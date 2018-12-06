أعلنت المؤسسة العامة للحبوب و "إتش إس بي سي" العربية السعودية، المستشار المالي لعملية التخصيص، الانتهاء من استقبال طلبات تأهيل المستثمرين المحتملين في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المملكة من يوم 30 نوفمبر 2018. ويجري حاليا دراسة طلبات التأهيل المقدمة، وسيتم إخطار المستثمرين المستوفين للمعايير وفقا لوثيقة طلب التأهيل فور الانتهاء من دراسة الطلبات.
وبينت أنه سيتم الإعلان عن موعد إطلاق مرحلة البيع المحتملة وما يصاحب ذلك من تفاصيل بعد الانتهاء من مرحلة تأهيل المستثمرين، حيث ستنحصر المشاركة في هذه المرحلة على المستثمرين المستوفين لمعايير التأهيل وفقا لوثيقة طلب التأهيل.
يذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق يعد من أول القطاعات التي يتم تخصيصها بالكامل وفقا لبرنامج التخصيص، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ، إذ تمثل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص التي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة.
- «الحبوب» تدرس طلبات تأهيل المستثمرين المحتملين لتخصيص قطاع المطاحن
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