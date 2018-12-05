وزير الطاقة السعودي يلتقي نظيره الروسي قبل اجتماعات أوبك والمنتجين

يجري وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي خالد الفالح اليوم في فيينا محادثات ثنائية قبل المشاركة في اجتماع "اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة" من دول منظمة الدول المصدر للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية" عن مصادر من وفدي البلدين أن المحادثات ستعقد قبل ساعات من اجتماع اللجنة، الذي من المتوقع أن يضع الخطوط العريضة لإجمالي مستويات إنتاج النفط لعام 2019 .

ومن المقرر أن ينطلق اجتماع "لجنة المراقبة"، الذي يضم ست دول من الدول الـ25 المشاركة، في وقت لاحق اليوم.