نقل العلاقات السعودية - الجزائرية إلى مستوى أعلى بمجلس تنسيقي مشترك

عقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في الجزائر أمس، جلسة مباحثات رسمية مع أحمد أويحيى الوزير الأول الجزائري.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة.

وقد صدر بيان مشترك، فيما يلي نصه:

" في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة بين السعودية والجزائر، وبناء على التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فقد تم الاتفاق على ما يلي: إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي ـ الجزائري برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب الجزائري أحمد أويحيى الوزير الأول الجزائري؛ وذلك لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم".

وتم تكليف وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين لوضع الآلية المناسبة لذلك.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد وصل البارحة الأولى إلى الجزائر.

وكان في استقبال ولي العهد في المطار، أحمد أويحيى الوزير الأول الجزائري، والوزراء في الحكومة الجزائرية: عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية، ونور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والطيب لوح وزير العدل، وعبد الرحمن رواية وزير المالية، ويوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم، وسعيد جلاب وزير التجارة، وجمال كعوان وزير الاتصال.

وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان السعودي والجزائري.

وعقب استراحة قصيرة في المطار، صحب الوزير الأول الجزائري ولي العهد في موكب رسمي إلى مقر إقامته.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل الجبير وزير الخارجية، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والدكتور عواد العواد وزير الإعلام، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة.

كما يضم الوفد المرافق، أحمد الخطيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفهد العيسى المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع، وأحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، وثامر نصيف رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد، والدكتور بندر الرشيد سكرتير ولي العهد، وراكان الطبيشي نائب رئيس المراسم الملكية، وعبد العزيز العميريني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر.