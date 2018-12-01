البنك المركزي اليمني ينتظر ودائع بقيمة 3 مليارات دولار

قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم السبت إن البنك ينتظر ودائع بقيمة ثلاثة مليارات دولار من مصادر أجنبية.

وأضاف "البنك المركزي سيتخذ العديد من القرارات ليستمر التحسن في سعر صرف العملة الوطنية وأن هناك مجموعة من القرارات ستتخذها الأمم المتحدة أو بعض الدول فيما يخص الودائع الجديدة".