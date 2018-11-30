قطاعا السيارات والتعدين يضغطان على أسهم أوروبا

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مع تجدد القلق بشأن تباطؤ النمو بفعل بيانات ضعيفة من الصين، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مباحثات مهمة على هامش قمة مجموعة العشرين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بشأن التجارة. وفتح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا بهامش بسيط لكنه ما لبث أن هبط. وبلغت نسبة الانخفاض 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش. وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة. ويتجه داكس إلى تسجيل خسائر للشهر الرابع على التوالي في أطول موجة خسارة منذ عام 2008. وسجلت الصين أضعف نمو للمصانع في أكثر من عامين اليوم الجمعة، مما أذكى المخاوف بشأن النمو قبيل مباحثات تجارة مهمة. وتصدرت أسهم قطاع السيارات قائمة القطاعات الأسوأ أداء بانخفاض بلغ 1.4 بالمئة. وهبط سهم دايملر 2.7 بالمئة، بينما انخفض سهم بي.إم.دبليو 0.8 بالمئة وفولكسفاجن 0.9 بالمئة. وهبطت أسهم قطاع التعدين 1.1 بالمئة متضررة من مخاوف النمو في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم.