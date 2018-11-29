البورصة المصرية تخسر 1.5 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع في ختام التعاملات

شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات الشراء من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية في مقابل عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب.

وأوضحت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" ارتفع بنسبة 0.08 في المئة ليبلغ مستوى 13319.5 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 0.1 في المئة ليبلغ مستوى 681.59 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 0.1 في المئة ليبلغ مستوى 1706.79 نقطة.

وأظهرت البيانات الختامية، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 1.5 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى750.7 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو1.7 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المؤسسات العربية نحو البيع بصافي قيمة بلغت233.4 مليون جنيه ، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 26.5 مليون جنيه، و19.8 مليون جنيه، و 179.2 مليون جنيه، على الترتيب.