وزعت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مبلغ 39,905,869.50 ريال أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت عن الفترة 3 يوليو 2018 الى 31 اكتوبر 2018.
وستكون التوزيعات النقدية على أساس 162,881,100 وحدة قائمة، حيث بلغ قيمة الربح الموزع 0.245 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.45% وذلك عن 3 يوليو 2018 الى 31 اكتوبر 2018 أي ما يعادل 7.35% كعائد سنوي للصندوق على سعر الطرح.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 6 ديسمبر2018، وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
"السعودي الفرنسي كابيتال" توزع أرباح على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت
وزعت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مبلغ 39,905,869.50 ريال أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت عن الفترة 3 يوليو 2018 الى 31 اكتوبر 2018.
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