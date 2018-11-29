"السعودي الفرنسي كابيتال" توزع أرباح على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت

وزعت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مبلغ 39,905,869.50 ريال أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت عن الفترة 3 يوليو 2018 الى 31 اكتوبر 2018.

وستكون التوزيعات النقدية على أساس 162,881,100 وحدة قائمة، حيث بلغ قيمة الربح الموزع 0.245 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.45% وذلك عن 3 يوليو 2018 الى 31 اكتوبر 2018 أي ما يعادل 7.35% كعائد سنوي للصندوق على سعر الطرح.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 6 ديسمبر2018، وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.