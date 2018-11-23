أسعار النيكل تهبط لأدنى مستوى في 13 شهرا وسط مخاوف بشأن الطلب

لامست أسعار النيكل اليوم الجمعة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر من العام الماضي، متضررة من القلق بشأن فائض في المعروض في 2019 وتراجع في الطلب من الصين أكبر مستهلك للمعدن.

وسجلت أسعار معادن صناعية أخرى انخفاضات حادة وسط مخاوف من أن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع القادم قد تفشل وهو ما قد يؤدي إلى تراجع النمو العالمي.

وأغلقت عقود النيكل القياسية في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.5 بالمئة إلى 10915 دولارا للطن بعد أن لامست أدنى مستوى في 13 شهرا عند 10735 دولارا. وتنهي الأسبوع على خسارة قدرها 3.9 في المئة.

وانخفضت عقود النحاس 0.8 بالمئة لتنهي الجلسة عند 6207 دولارات للطن في حين تراجعت عقود الألومنيوم 0.1 بالمئة 1949 دولارا للطن.

وهبطت عقود الزنك 2.4 بالمئة إلى 2519 دولاىا بينما تراجعت عقود الرصاص 1.3 بالمئة إلى 1968 دولارا للطن. وأغلقت عقود القصدير منخفضة 2.3 بالمئة إلى 18800 دولار للطن.