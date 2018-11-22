مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات التحويلية يزور مشاريع الشركة في الجبيل

زار أعضاء مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات التحويلية برئاسة الأمير نايف بن سلطان الكبير، وأحمد بن عمر العبداللطيف، وعمار الخضيري، والمهندس بسام بن سلمة، والمهندس صبري الغامدي، والمهندس خليل بن سلمة مشاريع الشركة في الجبيل الصناعية، واطلعوا على مجريات الأعمال خلال بداية التشغيل التجريبي لبعض مصانعها. وهي صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة للاستفادة من المنتجات المحلية لإنتاج مواد تستورد حاليا والمصانع تقام على مساحة 100.000م2 باستثمارات تجاوزت 500 مليون ريال سعودي. تنتج المصانع في المرحلة الأولى 12 منتجا متخصصا، بطاقة إنتاجية نحو 60.000 طن سنويا. والشركة لها مشاريع توسعية خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثمارات تقدر بثلاثة مليارات ريال في منطقة الجبيل 2.