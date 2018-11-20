ولي العهد يلتقي أسر شهداء الواجب ناقلاً لهم اعتزاز الملك سلمان بتضحياتهم المشرفة

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم بعدد من أسر شهداء الواجب في منطقة تبوك.

ونقل ولي العهد لهم خلال اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واعتزازه بما قدمه شهداء الواجب من تضحيات مشرفة وشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن، وتأكيده على الاهتمام بأسر الشهداء.

وأكد ولي العهد أن التضحيات التي قدمها أبطال قواتنا العسكرية محل فخر واعتزاز الجميع،سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبهم عبر أسر الشهداء عن شكرهم لما يحظون به من رعاية كريمة من القيادة الرشيدة وفخرهم بما قدمه أبناؤهم من تضحيات في سبيل دينهم ووطنهم .

حضر اللقاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ورئيس الشؤون الخاصة بمكتب وزير الدفاع الأستاذ خالد الريس، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، وكبار المسئولين العسكريين في المنطقة الشمالية .