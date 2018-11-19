شركات التعدين تدفع أسهم أوروبا للصعود بفضل آمال انحسار التوترات التجارية

بدأت الأسهم الأوروبية الأسبوع على صعود في الوقت الذي عززت فيه مؤشرات علي تراجع حدة توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أسهم لتعدين والتكنولوجيا.

واستأثرت أسهم التعدين بنصيب الأسد من المكاسب في أوروبا وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.2 بالمئة وصعد مؤشر قطاع البناء والمواد واحدا بالمئة.

وزاد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الاوروبية 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش بعدما مني بخسائر على مدى ثلاثة أيام. وسجلت أسهم التعدين والرعاية الصحية أكبر مكاسب فيما استفاد قطاع التكنولوجيا من تراجع حدة الحرب التجارية.

وارتفع سهم نوفو نوردسيك 4.6 بالمئة وكان من أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفع جيه.بي مورجان تصنيفه للسهم إلى التوصية بزيادة الوزن النسبي في المحفظة.

ونزلت أسهم رينو 3.9 بالمئة، وتصدرت الأسهم الهابطة على المؤشر ستوكس 600، فيما نشرت صحيفة أساهي اليابانية أنه سوف يُلقى القبض على رئيس مجلس إدارة نيسان كارلوس غصن بسبب مخالفات مالية مزعومة.

وصعد سهم تليكوم إيطاليا 2.9 بالمئة إثر تعيين أكبر شركة اتصالات إيطالية لويجي جوبيتوسي رئيسا تنفيذيا جديدا.

