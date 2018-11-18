احتجاج بيئي يؤدي لإغلاق جسور في لندن واعتقال 70 شخصا

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت أكثر من 70 شخصا خلال احتجاج بيئي يوم السبت بعد أن أغلق متظاهرون خمسة جسور عبر نهر التيمز بوسط لندن.وقال منظمو الاحتجاج إنهم يريدون الضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراء أقوى لإبطاء التغير المناخي والقضاء على انبعاث غازات الاحتباس الحراري بحلول 2025.وتركز الاحتجاج لعدة ساعات على جسر وستمنستر قرب البرلمان البريطاني ولكن حركة المرور تعطلت أيضا على الجسور الأربعة الأخرى.ونظم مئات الأشخاص احتجاجا قرب وستمنستر حاملين لافتات كتبت عليها رسائل من بينها "أوقفوا التدهور المناخي" و"عصر الوقود الأحفوري انتهى" و"تمرد من أجل الحياة".وقالت الشرطة إن معظم المتظاهرين اعتقلوا لقطع الطريق ولم ترد معلومات فورية عن الاتهامات أو العدد الإجمالي للمحتجين.وقال منظمون إن أكثر من ستة آلاف شخص شاركوا في الاحتجاج.وقال مفوض الشرطة وحيد خان قبيل إعادة فتح الجسور "لهذه المظاهرة تأثير مباشر على آخرين عبر لندن يرغبون في مباشرة شؤونهم اليومية ومنعت أجهزة الطوارئ من استخدام الجسور للتنقل في لندن".