"الإسكان لـ "الاقتصادية": تسويق 30 % من المنتجات شرط قبول مشاريع المطورين العقاريين

أكد لـ "الاقتصادية" محمد الغزواني وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري، أن الوزارة تشترط على المطورين العقاريين تسويق نحو 30 في المائة من المنتجات لقبول مشاريعهم.

وأشار الغزواني إلى أنه يحق للوزارة سحب المشاريع المتعثرة من المطورين العقاريين، وإسنادها إلى مطورين عقاريين آخرين مباشرة.

وفيما يتعلق بتأخر المطورين العقاريين في تسليم المشاريع، قال "ينظر إلى الاشتراطات والعقد ما بين المستفيدين والمطور العقاري، حيث توجد فترة سماح لتأخر المطور، فإذا تجاوزت أكثر من الفترة المسموح بها يفرض على المطور دفع أجرة المثل للمستفيد أي مدة سكنه بالإيجار لحين تسلم المنتج".

وأوضح أن الوزارة تستهدف من الشراكات مع المطورين العقاريين، أن يكون متوسط الأسعار يراوح بين 250 و750 ألف ريال للمنتج. وأضاف "أن السوق عرض وطلب فحين يطرح المنتج ويكون غير موافق لقدرات المستفيدين وقوتهم الشرائية فتسويق المشروع سيفشل في النهاية، ولهذا نؤكد على أهمية مناسبة الأسعار للمستفيدين".

وأفاد بأن برنامج "سكني" يواصل وبشكل شهري التزامه بتخصيص الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة والصندوق وبشكل تصاعدي، لافتا إلى أنه بالتزامن مع أرقام التخصيص يتم وبشكل شهري إطلاق العديد من المشاريع للوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، حيث بلغ إجمالي ما تم الإعلان عنه حتى الآن أكثر من 62 مشروعا في مختلف مناطق المملكة، توفر أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس.

وأكّد الغزواني استمرار الوزارة في تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في مختلف مشاريع الوزارة البالغ عددها نحو 20 مشروعا، إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي يتم تقديمها للمستفيدين لبناء وحداتهم السكنية، مشيرا إلى استمرار استفادة المواطنين وبشكل تصاعدي من خياري البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وشراء الوحدات الجاهزة من السوق عبر التقديم على الرابط المخصص لذلك في موقع "سكني".

إلى ذلك، استقبل معرض "سكني أكسبو" التي تشرف عليه وزارة الإسكان الزوار، ويستمر حتى 23 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، حيث يهدف إلى تمكين مستفيدي برنامج "سكني" من تيسير رحلتهم لتملك "مسكنهم الأول" من خلال جمع مختلف الجهات ذات العلاقة من مطورين، وعقاريين، ومقاولين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير كل حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد.

ويتيح معرض "سكني أكسبو" للمستفيدين فرصة الالتقاء "بالمستشار العقاري" الذي أتاحته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في إطار التعرّف على احتياجات المستفيدين وتذليل العقبات كافة التي تواجههم للحصول على مسكنهم الأول، إذ يقدّم "المستشار" مجموعة من الحلول السكنية والتمويلية التي تساعدهم على الحصول على المسكن الذي يلبي رغبات المستفيدين ويناسب قدراتهم.

ويتيح لهم فرصة الالتقاء بالمطورين وكذلك المقاولين والممولين إضافة إلى الجهات المعنية بتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمسكن، والتعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية في ظل اكتمال الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على "القرض العقاري المدعوم" ضمن مجموعة من التسهيلات التي تلائم مختلف الشرائح.

يشار إلى أن وزارة الإسكان ممثلة في برنامج "سكني" أبرمت خمس اتفاقيات مع أربع شركات للتطوير العقاري لإنشاء ما يزيد على 19 ألف وحدة سكنية في كل من "الرياض، جدة، بريدة، والخبر" للمستفيدين من برنامج "سكني"، وذلك تزامنا مع إعلان الدفعة الحادية عشرة للمستفيدين من البرنامج أخيرا.

يأتي ذلك امتدادا للاتفاقيات السابقة التي وقعتها الوزارة مع عدد من المطورين المؤهلين لإنشاء آلاف الوحدات السكنية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة.