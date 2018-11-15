بوتين: سعرالنفط عند حوالي 70 دولارا للبرميل يناسب روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه ناقش سوق النفط العالمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما كانا في باريس لإحياء الذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وأضاف بوتين، متحدثا إلى الصحفيين على هامش مؤتمر إقليمي في سنغافورة، أن سعرا للنفط عند حوالي 70 دولارا للبرميل يناسب روسيا وأن موسكو ستواصل التعاون مع أوبك بشأن مستويات إنتاج الخام العالمي.