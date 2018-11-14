بورصة باريس تغلق على تراجع

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على تراجع بنسبة 0.65 في المائة، وخسر مؤشر "كاك 40" 33 نقطة ليصل إلى مستوى 5068.85 نقطة.
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