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أخبار اقتصادية- عالمية

بورصة باريس تغلق على تراجع

واس

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على تراجع بنسبة 0.65 في المائة، وخسر مؤشر "كاك 40" 33 نقطة ليصل إلى مستوى 5068.85 نقطة.

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