"نمو" تواصل تراجعها للجلسة الـ 7 على التوالي

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة السابعة على التوالي لتغلق عند 2432 نقطة فاقدة 11 نقطة بنسبة 0.45 في المائة. وتراجعت قيم التداول 90 في المائة بنحو 2.2 مليون ريال لتصل إلى 251 ألف ريال. وانخفضت الأسهم المتداولة 90 في المائة أيضا بنحو 132 ألف سهم لتصل إلى 14 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.09 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 64 في المائة بنحو 114 صفقة لتصل إلى 63 صفقة.

وتراجعت ثلاثة أسهم تصدرها "ريدان" بنسبة 0.68 في المائة ليغلق عند 12.06 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 0.58 في المائة ليغلق عند 25.80 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 0.52 في المائة ليغلق عند 23 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 64 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 61 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 57 ألف ريال.