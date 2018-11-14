"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث منتجاتها في معرض البحرين الدولي للطيران

استعرضت "الخطوط السعودية" ، الناقل الوطني للمملكة ، خلال مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الخامسة ، الذي انطلقت فعالياته بقاعدة الصخير الجوية اليوم ، وتستمر حتى يوم الجمعة 16 نوفمبر 2018م , أحدث منتجاتها في عالم السفر والسياحة ، والنقل الجوي منها : تقنية الاتصالات الفضائية المتقدمة التي دشنتها "السعودية" على أولى طائرات أسطولها الحديث السبت الماضي.

ويشهد معرض البحرين الدولي للطيران مشاركة كبيرة من شركات الطيران العالمية وكبرى الشركات المصنعة للطائرات ومحركات الطائرات ، كما شهد المعرض زيادة في نسبة نمو عدد الشركات المشاركة بمعدل 35% ، فيما ارتفعت نسبة النمو في عدد العارضين في صالة العرض بمعدل 73% ، بينما تشمل قاعة العرض ركنًا خاصًا لعلوم الفضاء مما يتيح فرصة متميزة لزوار المعرض للتعرف على أحدث التطورات ، وأخر الابتكارات في مجال علوم الفضاء عامة وفي الشرق الأوسط بشكل خاص.

ويُصاحب المعرض عِدة فعاليات لخلق فرص مكثفة للتواصل التجاري في قطاع الطيران ، من ضمنها مؤتمر خاص تطرق إلى التحديات ، والفرص التي تواجهها شركات الطيران والمطارات في المنطقة ، حيث سيكون هناك معرض منفصل للجمهور العام يتيح الفرصة للاستمتاع بالعروض الجوية ، وتجربة الطيران عبر استخدام نظارات الواقع الافتراضي والتحليق بالطائرات ، بالإضافة إلى الاطلاع على جهاز محاكاة الطيران الذي يعمل على خلق تجربة التحليق.