بيع ألماسة وردية بسعر 50 مليون دولار في مزاد

قالت دار كريستيز للمزادات إن ألماسة وردية تعرف باسم "الإرث الوردي" وتزن أقل قليلا من 19 قيراطا بيعت بسعر قياسي بلغ 50.375 مليون فرنك سويسري (50 مليون دولار) واشترتها شركة هاري وينستون الشهيرة للمجوهرات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

وأضافت كريستيز أن شركة هاري وينستون، المملوكة لشركة سواتش السويسرية التي تتولى نايلة حايك ابنة مؤسس سواتش الراحل نيكولاس حايك منصب الرئيس التنفيذي لها، سرعان ما غيرت اسم الألماسة إلى "إرث وينستون الوردي" بعد أن ضمتها إلى مجموعتها من المجوهرات النادرة.

وقال فرانسوا كوريل رئيس المجموعة الفاخرة في كريستيز للصحفيين إن مزاد المجوهرات نصف السنوي الذي يقام في جنيف حصد مبلغ 110 ملايين دولار وكان من بين المعروضات 11 قطعة بيعت الواحدة منها بأكثر من مليون دولار.

وأضاف "حققت ألماسة الإرث الوردي هذا السعر المرتفع بشدة وهو 50 مليون دولار أي 2.6 مليون دولار للقيراط وهذا رقم قياسي عالمي للألماس الوردي. هذا الحجر بالنسبة لي بمثابة ليوناردو دافنشي الألماس. لا أعتقد أنه يوجد ما هو أفضل منه".

وتراوحت تقديرات سعر الألماسة قبل البيع بين 30 و50 مليون دولار ولم يكشف عن هوية البائع.