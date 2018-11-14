الرئيس التنفيذي لأدنوك: الشركة ستظل مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لرويترز إن الشركة ستظل مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي وإنها لا تعتزم طرح أسهمها لكنها تتطلع إلى التنافس مع كبرى شركات النفط عبر التوسع في قطاعي التكرير والغاز.

وقال سلطان الجابر إن أدنوك، التي أعلنت عن اتفاقين للغاز مع توتال الفرنسية وإيني الإيطالية هذا الأسبوع، ستبرم مزيدا من الاتفاقات في ذلك القطاع وإنها تسعى لفرص استثمارية في الخارج في الغاز الطبيعي المسال.

وقال "أدنوك ستظل مملوكة بالكامل لمساهم واحد فقط، وهو حكومة أبوظبي".

لكنه قال إن الشركة ستواصل "إطلاق قيمة" بقية شركاتها التابعة وأصولها في الوقت الذي تعمل فيه لدخول أسواق جديدة في الخارج وزيادة حصتها في النفط والغاز.

وقال الجابر خلال مقابلة في أبوظبي "سيكون هناك المزيد من خطط مبادرات (الغاز) لن نتوسع خارج حدودنا في قطاع المنبع. لا نحتاج لهذا. لدينا احتياطيات ضخمة من النفط والغاز".

وأضاف "توسعنا سيكون في المصب، سواء في التكرير أو البتروكيماويات".

وقالت أدنوك إنها وقعت اتفاقا مع توتال يمنح الشركة الفرنسية 40 بالمئة في امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي.

وتهدف أدنوك إلى الوصول بإنتاج الغاز غير التقليدي إلى مليار قدم مكعبة يوميا قبل 2030.

وقال الجابر عن مشروع الغاز المحكم مع توتال "هذا غير مستغل. لا أحد يفعل هذا على هذا النطاق في المنطقة".

ووقعت أدنوك اتفاقا مع إيني يمنح الشركة الإيطالية 25 بالمئة في مشروع غاز بحري عالي الكبريت.

وقبل يوم، وقعت الشركة المنتجة للنفط اتفاق إطار عمل مع شركة الطاقة الوطنية أرامكو السعودية للاستثمار في التنقيب عن الغاز الطبيعي وفي الغاز المسال.

وقال الجابر إن عمل أرامكو وأدنوك معا هو "مركز قوة". وأضاف "سنبحث قريبا ونفحص فرص أنشطة في الغاز الطبيعي المسال بالاشتراك مع أرامكو".

