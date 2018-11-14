التزام 18162 محلا للملابس الجاهزة بالتوطين .. و4770 في نشاط السيارات

رصدت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التزام 4770 منشأة بالتوطين في نشاط السيارات والدراجات النارية منذ بداية القرار.
في حين جرى ضبط 278 مخالفة منها 168 مخالفة توطين و110 مخالفات أخرى، وذلك ضمن 5353 جولة تفتيشية نفذت بالتعاون مع الجهات المختصة في كل المناطق.
وحول توطين محال للملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، بلغ عدد الجولات التفتيشية منذ بداية القرار 21533 ضبط خلالها 1706 مخالفات جاء منها 1278 مخالفة توطين، بينما التزمت 18162 منشأة.
وفيما يخص توطين محال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، تبين التزام 7061 منشأة منذ بداية القرار، وذلك خلال 8359 جولة ضبط خلالها 640 مخالفة منها 546 مخالفة توطين و94 مخالفة أخرى.
ودخل تطبيق توطين المهن بمنافذ البيع في أربعة أنشطة ضمن 12 نشاطاً "محالّ السيارات والدراجات النارية، ومحالّ الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحالّ الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحالّ الأواني المنزلية"، حيز التنفيذ في مطلع العام الهجري الجاري.
واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.
أما محال بيع المستلزمات النسائية، فنفّذت وزارة العمل 141672 جولة تفتيشية منذ بداية 2018، وأسفرت الجولات عن ضبط 11882 مخالفة منها 6654 مخالفة توطين و5228 مخالفة أخرى، في حين بلغت أعداد المنشآت الملتزمة بالقرار 128882 منشأة و12698 منشأة غير ملتزمة.
وفيما يتعلق بقطاع الذهب والمجوهرات، فقد بلغ عدد الجولات التفتيشية على محال القطاع 32057 جولة منذ بداية العام، أسفرت عن ضبط 1176 مخالفة منها 978 مخالفة توطين و198 مخالفة أخرى. كما بلغت عدد الجولات التفتيشية على محال قطاع الاتصالات 60992 جولة منذ بداية عام 2018. ضبط من خلالها 2466 مخالفة، منها 1965 مخالفة توطين في وقت التزمت به 58503 منشآت.
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