32.7 مليار ريال الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في الربع الثالث .. و89 مليارا خلال 9 أشهر

بلغت قيمة الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 32.73 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى إعلانات الشركات في موقع "تداول" والقوائم المالية للشركات، فإن الأرباح خلال الربع الثالث من 2018، سجلت نموا نسبته 1 في المائة، بما يعادل 319 مليون ريال، مقارنة بـ 32.41 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت 169 شركة نتائج أعمالها للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، من أصل 173 شركة، حيث انتهت فترة إعلان الشركات عن نتائجها أمس. فيما اعتذرت أربع شركات عن عدم تمكنها من نشر نتائج أعمالها.

ورغم النمو القليل للأرباح المجمعة التي سجلتها الشركات المدرجة في الربع الثالث من 2018، فإن الارتفاع يعد الأعلى خلال فترات الربع الثالث من عام 2014.

وبلغت الأرباح المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 نحو 89.47 مليار ريال، مقارنة بـ 88.81 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا نسبته 0.7 في المائة.

ورغم النمو القليل، إلا أن الأرباح المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 تعد الأعلى خلال فترات الأشهر التسعة منذ عام 2014.

وبحسب تحليل وحدة التقارير، فإن الأرباح المجمعة خلال الربع الثالث نمت بدعم من ارتفاع أرباح قطاع "المصارف والخدمات المالية" حيث تصدر القطاعات من حيث الأرباح لتبلغ قيمة أرباحه نحو 12.59 مليار ريال، مقارنة بـ 11.37 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2017، مسجلا نموا نسبته 10.7 في المائة بقيمة 1.21 مليار ريال.

وجاء ثانيا قطاع البتروكيماويات، حيث ارتفعت الأرباح من 8.84 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي إلى 9.55 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2018، مسجلا نموا نسبته 8 في المائة، وبقيمة زيادة بلغت 710 ملايين ريال.

وثالث القطاعات نموا جاء "الاتصالات" حيث زادت أرباحه بنحو 261 مليون ريال من 2.4 مليار ريال حققها خلال الربع الثالث من 2017 إلى 2.66 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأتى رابعا قطاع "الاستثمار الصناعي" حيث بلغت أرباح شركاته في الربع الثالث من 2018 نحو 355.3 مليون ريال، مقارنة بـ 146.6 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا نموا قيمته 209 ملايين ريال.

وخامسا قطاع "الاستثمار المتعدد" مسجلا نموا نسبته 4.2 في المائة بقيمة 11 مليون ريال، حيث ارتفع من 264.7 مليون ريال سجلها في الربع الثالث من عام 2017، إلى 275.8 مليون ريال حققها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وآخر القطاعات التي سجلت نموا في أرباحها كان قطاع "الإعلام والنشر" حيث بلغت أرباحه نحو 25.6 مليون ريال في الربع الثالث 2018 مقارنة بـ 23.1 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، مسجلا نموا بنحو 10.9 في المائة، بقيمة ثلاثة ملايين ريال.

في المقابل، سجلت خمسة قطاعات تراجعا في أرباحها تصدرها من حيث الأقل قيمة قطاع "الزراعة والصناعات الغذائية" حيث هبطت قيمة أرباح شركاته 882 مليون ريال، إذ تراجع من 1771.1 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي إلى 889 مليون ريال حققها في الربع الثالث من 2018، مسجلا انخفاضا بنحو 49.8 في المائة.

ثانيا قطاع "التأمين" بتراجع أرباحه 408 ملايين ريال، حيث هبطت من 760.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي، إلى 352.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2018، مسجلا تراجعا نسبته 53.7 في المائة.

وجاء ثالثا قطاع "الطاقة" بتراجع قيمته 340 مليون ريال، إذ انخفض من 5.3 مليار ريال في الربع الثالث من 2017 إلى 4.96 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري.

ورابعا قطاع "التجزئة" بتراجع قيمته 136 مليون ريال، من 816 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي إلى 680 مليون ريال حققها في الربع الثالث من 2018.

وآخر القطاعات التي تراجعت أرباحها كان "النقل" حيث تراجعت أرباحه بقيمة 25 مليون ريال، حيث بلغت قيمتها في الربع الثالث 2018 نحو 315.7 مليون ريال، مقارنة بـ 340.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2017.

وفيما يخص بقية القطاعات فقد سجلت ثلاثة قطاعات خسائر في الريع الثالث من 2018 مقابل أرباح كانت قد سجلتها في الربع الثالث من العام الماضي، تصدرهم قطاع "الفنادق والسياحة"، حيث بلغت أرباحه في الربع الثالث من العام الجاري، نحو 338.7 مليون ريال مقارنة بأرباح قيمتها 156.3 مليون ريال، في الربع الثالث من 2017.

تلاه قطاع "التشييد والبناء" بخسائر قيمتها 123.8 مليون ريال سجلها في الربع الثالث من 2018 مقارنة بأرباح قيمتها 27.1 مليون ريال، خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وأخيرا قطاع "الأسمنت" بخسائر قيمتها نحو 1.1 مليون ريال حققها في الربع الثالث من 2018 مقارنة بأرباح قيمتها 300.3 مليون ريال كان قد سجلها في الربع الثالث من العام الماضي.

فيما سجل قطاع واحد أرباحا في الربع الثالث من 2018، مقابل خسائر في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو قطاع "التطوير العقاري" حيث بلغت أرباحه في الربع الثالث 2018 نحو 544.1 مليون ريال مقارنة بخسائر قيمتها 107 ملايين ريال سجلها في الربع الثالث من العام الماضي.



* وحدة التقارير الاقتصادية