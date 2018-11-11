انخفاض أرباح "الأهلي للتكافل" 30 % في الربع الثالث

انخفض صافي الربح لشركة الأهلي للتكافل إلى 6 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 8.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 30 %. ويعود سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة للربع الحالي من عام 2018 مقارنة بالربع المماثل من عام 2017 إلى إنخفاض فائض عمليات التأمين بنسبة 31.51% ويعزى ذلك أساسا إلى إنخفاض صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6.77%. بالإضافة إلى ذلك ، إرتفع صافي المطالبات المتحملة للربع الحالي من عام 2018 بنسبة 1,208% مقارنة بالربع المماثل من عام 2017. كما إرتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 10.65%.