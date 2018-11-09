الدولار يرتفع صوب أعلى مستوى في 16 شهرا بعد تلميحات المركزي الأمريكي

ارتفع الدولار صوب أعلى مستوى في 16 شهرا اليوم الجمعة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة مستقرة دون تغيير وأعاد التأكيد على موقفه بشأن تشديد السياسة النقدية، ملمحا للمستثمرين بزيادة أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وانخفضت العملة الأمريكية بقوة بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء بفعل توقعات بأن نتيجة الانتخابات تجعل اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المالي أمرا مستبعدا.

لكن الدولار ارتفع مجددا وتفوق اليوم في الأداء على معظم العملات الرئيسية بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي وزيادة أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول في رابع زيادة هذا العام.

وتسبب تجدد صعود الدولار، الذي يميل للارتفاع بفعل التوترات التجارية لكونه إحدى عملات الملاذ الآمن، في دفع اليوان الصيني صوب سبعة يوانات للدولار وتحرك اليورو صوب مستوى 1.13 دولار.

وفي اليابان، حيث من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض، اقترب الين من أدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل الدولار وانخفض 2.2 بالمئة على مدى الجلسات العشر الأخيرة.

لكن العملة اليابانية عكست اليوم مسارها لترتفع 0.2 بالمئة إلى 111.86 ين للدولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية مناظرة، لأعلى مستوى في أسبوع عند 96.89، بالقرب من أعلى مستوى في 16 شهرا البالغ 97.2 الذي لامسه في 31 أكتوبر تشرين الأول.

وجرى تداول اليورو عند 1.1343 دولار، ليخسر 0.2 بالمئة بعد أن انخفض بشدة أمس الخميس.

وبلغ الجنيه الاسترليني 1.3015 دولار في التداولات منخفضا 0.4 بالمئة.

ونزل الدولار الاسترالي 0.2 بالمئة ليصل إلى 0.7241 دولار أمريكي. وعادة ما يتعثر الدولار الاسترالي حين تضعف المعنويات إزاء الصين، أكبر شريك تجاري لاستراليا.