أسهم أوروبا تنخفض بعد إشارات المركزي الأمريكي

انخفضت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح اليوم الجمعة، لتنضم إلى تراجع للأسواق العالمية امتد من وول ستريت إلى الأسواق الآسيوية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى انخفاض في استثمار الشركات الأمريكية ولمح إلى التحرك صوب زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

كما تأثرت معنويات الأسواق بأرباح عدد من الشركات جاءت مخيبة للتوقعات في الوقت الذي انخفضت فيه أسهم تيسن كروب الألمانية لأدنى مستوياتها منذ يوليو تموز 2016 بعد أن قلصت توقعاتها للأرباح للمرة الثانية في العام الحالي.

وبحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، فيما هبط المؤشر ستوكس 50 لأسهم الشركات القيادية بمنطقة اليورو بنفس النسبة تقريبا.

وانخفضت جميع البورصات الأوروبية ومعظم القطاعات، وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 بالمئة.