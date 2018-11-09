ديزني تعتزم إنتاج سلسلة جديدة من أفلام حرب النجوم لخدمة البث المباشر

قال بوب إيجر الرئيس التنفيذي لشركة ديزني يوم الخميس إن أفلاما جديدة ستنضم إلى سلسلة "حرب النجوم" (ستار وورز) وستعرض على خدمة البث على الإنترنت التي تعتزم ديزني تدشينها. وقال إيجر إن أحداث أفلام الحركة ستكون سابقة لأحداث فيلم (روج وان) الذي أنتج عام 2016 وستكون من بطولة دييجو لونا. وستبدأ الشركة إنتاج الأفلام في 2019. وذكر إيجر أن ديزني تطور سلسلة جديدة بناء على شخصية الشرير لوكي من عالم قصص مارفل المصورة وستكون من بطولة الممثل البريطاني توم هيدلستون. وقالت ديزني العام الماضي إنها تعتزم تدشين خدمة بث على الإنترنت خاصة بها في 2019 وستسحب أفلامها التي تعرض للمرة الأولى على نتفليكس لتعرضها على خدمتها الخاصة.