«العمل» لـ"الاقتصادية": لسنا ضد أصحاب المحال .. ولا حاجة إلى زيادة عدد المفتشين

فيما استعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتطبيق المرحلة الثانية من توطين الـ 12 نشاطا في قطاع التجزئة، اليوم، أكد لـ"الاقتصادية" يوسف السيالي؛ مدير عام فرع الوزارة في الرياض، جاهزية الحملات التفتيشية وعدم حاجة المكاتب إلى زيادة عدد المفتشين.

وعزا السيالي ذلك إلى ترتيب قرارات التوطين في مراحل زمنية مختلفة مع وجود تطبيق إلكتروني، خاصة مع نجاح توطين الأنشطة السابقة كمحال الاتصالات وتأنيث المحال النسائية.

وأكد، أن "الوزارة تدعم أصحاب المحال وحريصة على مصالحهم فهي معهم وليست ضدهم، وتعتبرهم اليد اليمنى في التوطين"، مشيرا إلى حرص الوزارة على عدم حدوث أي خلل في الأسواق التجارية.

وأشار إلى أن استعدادات الوزارة كانت من قبل بدء التوطين، إذ جرى إحصاء المحال الخاصة بالأنشطة المراد توطينها وإطلاق حملات توعوية لأصحاب المحال وتعريفهم بالأنظمة.

ونوه إلى أن من الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل هو أن تكون جميع الوظائف مشغولة بمواطنين في 2030 مع نسب متفاوتة تتناسب مع حاجة النشاط والطلب على سوق العمل.

وتبدأ وزارة العمل اليوم في تنفيذ قرار توطين العمل بأنشطة بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحال الساعات، ومحال النظارات، حيث يسعى القرار لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في الـ 12 نشاطا اقتصاديا، الذي يهدف إلى توفير 60 ألف وظيفة، وتضمن الدليل شرحا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

وجرى تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية، لإعداد برنامج "ممكنات التوطين للأنشطة الموطنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.

وكانت الوزارة وطنت في 11 أيلول (سبتمبر) من هذا العام أربعة أنشطة "محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية".