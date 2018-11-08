قطار "سار" الليلي يصل الجوف للمرة الأولى

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن وصول أولى رحلات قطار الركاب الليلي فجر اليوم الخميس ، إلى محطة الجوف قادمة من الرياض مروراً بمحطتي القصيم وحائل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل في "سار" المهندس خالد الحربي: (وصلت أولى الرحلات بحمد الله لمحطة الجوف فجر اليوم ، حيث سيكون هناك رحلة اسبوعياً ذهاباً اياباً بين الرياض والجوف)، لافتاً إلى الشركة ستزيد عدد الرحلات مستقبلاً لتلبي احتياجات ومتطلبات سكان المنطقة وقاصديها.

وأوضح الحربي أن موعد انطلاق الرحلة من الرياض إلى الجوف في الـ 9:30 مساء من كل أربعاء، في حين سيكون وقت رحلة العودة في الـ 11:30 مساءً يوم السبت ، وبمدة زمنية للرحلة لا يتجاوز 7 ساعات ونصف الساعة , مؤكداً أنه بدخول هذه الرحلة أصبح هناك خيارات في أوقات الرحلات للتنقل بين محطات "سار" في كل من الرياض والقصيم وحائل وكذلك الجوف، تضاف للرحلات السابقة في جدول الرحلات لقطارات "سار".