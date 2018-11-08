الدولار يواصل مكاسبه بدعم من نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي

صعد الدولار اليوم الخميس مبتعدا عن أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الذي بلغه أمس الأربعاء حيث تنفست السوق الصعداء بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي حيث حول المستثمرون انتباههم إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه قد يلمح إلى رفعها مجددا في ديسمبر كانون الأول.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 96.125.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو قبيل تقرير للمفوضية الأوروبية من المتوقع أن يظهر أن العجز المتوقع في إيطاليا للعام 2019 قد يكون أعلى بكثير مما تقوله الحكومة.

ومازال النزاع دائرا بين الحكومة الإيطالية والمسؤولين الأوروبيين بشأن خطط إنفاق الميزانية.

وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.4440 دولار.

وجرى تداول العملات الرئيسية الأخرى في نطاقات ضيقة حيث نزل الجنيه الاسترليني عن المستويات المرتفعة التي حققها في الآونة الأخيرة بعد صعود قوي على خلفية التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق انفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وزاد الدولار 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني ليجري تداوله عند 113.70 ين.

وارتفع الدولار على مدى الأسبوعين الأخيرين أمام الين بسبب اختلاف السياسات النقدية للمركزي الأمريكي والياباني.

واستقر الدولار النيوزيلندي تقريبا ليجري تداوله مقابل 0.6788 دولار أمريكي حيث لم يتأثر بشكل يذكر بقرار البنك المركزي النيوزيلندي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75 بالمئة اليوم.

وواصل الدولار الاسترالي مكاسبه التي حققها على مدى الجلسات الثلاثة السابقة مقابل الدولار ليسجل 0.7295 دولار أمريكي بارتفاع 0.3 بالمئة.

وتعزز ارتفاع الدولار الاسترالي ببيانات تجارية أقوى من المتوقع من الصين أكبر شريك تجاري لاستراليا.