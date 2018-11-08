أرباح "أرامكو توتال العربية" تنخفض إلى 352 مليون ريال خلال الربع الثالث

انخفض صافي الربح لشركة "أرامكو توتال العربية" إلى 352 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 369 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 4.6%. ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى ارتفاع تكاليف التمويل والتغيير في القاعدة الضريبية على الرغم من ارتفاع هوامش المبيعات للربع الحالي. في الربع الثالث من عام 2017م كانت ضريبة الدخل على المساهمين الأجانب فقط، بينما تم احتسابها في الربع الثالث من عام 2018م بنسبة 100% على الأرباح.