غدا.. بدء المرحلة الثانية من توطين 12 قطاعا باستهداف 20 ألف وظيفة

علمت "الاقتصادية" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتزم بدء تطبيق المرحلة الثانية من توطين 12 نشاطا ومهنة في منافذ البيع، غدا الموافق غرة ربيع الأول، وذلك بعد تطبيق المرحلة الأولى.ووفقا لمصادر مطلعة، فإن عدد الفرص الوظيفية المتوقع توطينها في المرحلة الثانية وشغلها بشباب سعوديين من الجنسين بدلا من الأجانب تراوح أعدادها ما بين 10 و20 ألف فرصة وظيفية.وتشتمل الأنشطة المستهدف توطينها خلال المرحلة الثانية، كلا من محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والساعات والنظارات.ويأتي ذلك بعد أن استهدفت المرحلة الأولى توطين 30 ألف وظيفة، شملت محال السيارات والدراجات، الأثاث المكتبي والمنزلي، الأواني المنزلية، محال الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، وذلك بنسبة 70 في المائة، علما أن إجمالي الوظائف المستهدفة بالتوطين في جميع المراحل المقررة، يبلغ نحو 60 ألف وظيفة.وقررت وزارة العمل البدء في تنفيذ قرار توطين وظائف قطاع التجزئة، اعتبارا من 11 أيلول (سبتمبر)، وتتضمن بداية التنفيذ أربعة أنشطة، من أصل 12 نشاطا اقتصاديا في القطاع.وأوضحت الوزارة حينها، أن القرار يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات، من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا في قطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.كما اعتمدت دليلا بتفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعا.وجرى تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج "ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول العقوبات والمخالفات.