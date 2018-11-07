19 مليون ريال صافي أرباح "حلواني إخوان" بنهاية الربع الثالث من 2018

ارتفعت أرباح شركة حلواني إخوان بنسبة 2.1 في المائة إلى 19 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بأرباح 18 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 2018-09-30 نحو 196 مليون ريال.

وبلغت ربحية السهم نحو 1.55 ريال مقابل 1.8 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: "تعود اسباب الارتفاع في صافي ارباح الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى:

1- ارتفاع المبيعات و اجمالي الربح في الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية نتيجة رفع اسعار بيع المنتجات.

2- تحمل الربع المماثل من العام السابق مبلغ 1.7 مليون ريال نتيجة التسوية النهائية مع الهيئة العامة للزكاة و الدخل للاعوام من 1998 الي 2008.

3- ارتفاع المصاريف التمويلية في الربع الحالي بمبلغ 1.4 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق".