الديمقراطيون يسيطرون على مجلس النواب .. وترمب يصف الانتخابات بـ "نجاح هائل"

قالت محطة (إن.بي.سي) إن الديمقراطيين انتزعوا السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين الذين ينتمي لهم الرئيس دونالد ترمب. كانت المحطة قد ذكرت في وقت سابق أن الديمقراطيين في طريقهم للفوز بمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

واختار الناخبون الامريكيون امرأتين مسلمتين تنتميان الى الحزب الديموقراطي لدخول الكونغرس الثلاثاء، في خطوة تاريخية أولى في الولايات المتحدة.

فقد فازت الهان عمر وهي لاجئة صومالية بمقعد في مجلس النواب عن منطقة ذات غالبية ديموقراطية في ولاية مينيسوتا، حيث ستخلف كيث اليسون الذي كان بدوره أول مسلم تم انتخابه في الكونغرس.

وتمكنت رشيدة طليب العاملة في مجال الحقل الاجتماعي والمولودة في ديترويت لأبوين فلسطينيين مهاجرين من الفوز ايضا بمقعد في مجلس النواب، دون أن تتواجه مع منافس جمهوري في منطقتها.

كما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بأنها "نجاح هائل" على الرغم من أن حزبه الجمهوري فقد السيطرة على مجلس النواب.