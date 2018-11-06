أسهم أوروبا تغلق منخفضة وسط حذر قبيل نتائج انتخابات أمريكا

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام جلسة متقلبة اليوم الثلاثاء، مع معاقبة المستثمرين للشركات التي جاءت نتائجها مخيبة للتوقعات مثل زالاندو واستمرار الحذر في ظل ترقب نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي والمؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو بنسبة 0.3 بالمئة لكل منهما.

وهبط سهم زالاندو 8.5 بالمئة بعدما أعلنت أكبر شركة متخصصة في بيع الملابس بالتجزئة على الإنترنت في أوروبا عن أبطأ وتيرة لنمو المبيعات منذ تدشينها قبل عشر سنوات، وتكبدها خسارة لأسباب من بينها الطقس الدافئ في غير موسمه.

ونزل سهم مجموعة أندريتز النمساوية للهندسة بنسبة 4.3 بالمئة بعدما جاءت أرباحها التشغيلية دون التوقعات في الربع الثالث بسبب ارتفاع التكلفة في وحدة المعادن وانخفاض أرباح عمليات الطاقة المائية.

وارتفع سهم أديكو للتوظيف ثلاثة بالمئة بعدما جاءت نتائجها متماشية مع التوقعات وحققت هوامش ربح أقوى.

وصعد سهم شركة سيمنس جاميسا الإسبانية لصناعة توربينات الرياح 14 بالمئة بعدما أعلنت عن طلبيات قوية. وزاد سهم نظيرتها الدنمركية فيستاس ويند بنسبة 6.1 بالمئة.